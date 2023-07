Anche in estate la programmazione delle piattaforme di streaming continua a regalarci non poche novità dal mondo delle Serie TV, alcune delle quali davvero imperdibili. Andiamo dunque a vedere quali sono le uscite più interessanti del prossimo mese.

Painkiller – 10 agosto – Netflix

Una miniserie di 6 episodi che ripercorre, in chiave romanzata, l’origine, gli effetti e le conseguenze dell’invenzione della OxyContin, farmaco appartenente al gruppo degli oppiacei che ha stravolto la vita di tantissime persone. Painkiller è tratto dal libro di Barry Meier “Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei” e dall’articolo pubblicato sul New Yorker, di Patrick Radden Keefe, dal titolo “The Family That Built the Empire of Pain”. Tra gli interpreti troviamo Matthew Broderick, Uzo Aduba, West Duchovny, Dina Shihabi e Taylor Kitsch.

One Piece – 31 agosto – Netflix

Dal manga cult di Eiichiro Oda arriva in streaming una storia di pirati e della loro ricerca del più grande tesoro del mondo. One Piece, che molti in Italia hanno conosciuto nella versione anime, ripercorre le vicende di Monkey D. Luffy, che ambisce a diventare il re dei pirati, e della sua ciurma alle prese con avversari agguerriti.

Trama e trailer di One Peace

Star Wars: Ahsoka – 23 agosto – Disney+

La storia narra le avventure dell’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, che indaga su una nuova minaccia per la galassia, dopo la caduta dell’Impero.

Trama e trailed di Star Wars: Ahsoka

Ascolta i fiori – 4 agosto – Prime Video

Serie basata sul best seller di Holly Ringland “The Lost Flowers of Alice Hart”. Andata a vivere con la nonna, all’età di 9 anni, a causa della perdita di entrambi i genitori in un misterioso incendio, Alice scopre tanti segreti della sua famiglia e si troverà, crescendo, a dover combattere per salvarsi la vita contro l’uomo che ama. Nel cast spiccano i nomi della pluripremiata Sigourney Weaver, e Asher Keddie.

Trama e trailer di Ascolta i fiori

Shelter – 18 agosto – Prime video

Tratta dal primo romanzo della trilogia di Mickey Bolitar, questa nuova serie thriller narra la storia di Mickey Bolitar, che si trasferisce a Kasselton, in New Jersey, dopo la morte del padre. Qui il ragazzo si ritrova invischiato nella misteriosa scomparsa di Ashley Kent, una ragazza che frequenta la sua stessa scuola. Da qui, insieme ai suoi amici, Spoon, Ema e Mickey, inizia a scoprire un lato oscuro della comunità in cui vive.

