Dopo una lunga attesa, abbiamo finalmente informazioni più concrete per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 e l’avvio del programma beta incentrato su One UI 6.0 e Android 14. Già, perché dopo l’ultimo report sull’aggiornamento che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi sul magazine, oggi abbiamo una volta per tutte riscontri adeguati per il pubblico. Tutto nasce non tanto da ipotesi e congetture di leaker vari, che in questi mesi si sono espressi spesso e volentieri sull’argomento, ma da una recente uscita di una divisione specifica del produttore coreano.

Riscontri più concreti sulla data di uscita, per i Samsung Galaxy S23, a proposito della beta One UI 6.0 e Android 14 in Europa

Provando a scendere in dettagli, ad esempio, si apprende che a detta dell’assistenza clienti di Samsung Germania, il programma beta focalizzato su Android 14 e One UI 6.0 per la serie dei Samsung Galaxy S23 inizierà il 2 agosto, mettendo la parola fine a diverse settimane di congetture e riscontri ufficiosi. Secondo quanto riportato da SamMobile, il rilascio in questione potrebbe essere seguito da un programma beta focalizzato in seconda battuta sui vari Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54. In questo caso, il termine fissato dal brand asiatico potrebbe essere quello del 9 agosto.

Inutile dire che le informazioni fornite finora ci dicano poco sulla distribuzione dell’aggiornamento definitivo e stabile per gli utenti su scala mondiale, ma il fatto che adesso tutti abbiano la data per i Samsung Galaxy S23 riguardante l’avvio del programma beta One UI 6.0 e Android 14 in Europa rappresenta uno step cruciale per tutti. Qualora questa fase non dovesse presentare criticità, bug ed imprevisti, allora si potrà ragionare effettivamente sul rollout.

Fase, quest’ultima, che per forza di cose riguarda anche i Samsung Galaxy S23 in commercio in Italia, come sempre esclusi da qualsiasi discorso sul programma beta.

