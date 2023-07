Sono in arrivo nuovi strumenti per la sicurezza WhatsApp. Nella beta per Android 2.23.16.6, già disponibile su Google Play Store per i tester, sono apparse delle opzioni davvero molto utili che dovrebbero mettere al riparo da rischi gli utenti finali, soprattutto quando si imbattono in tentativi di contatto da parte di numeri sconosciuti.

La schermata di apertura articolo è stata prontamente condivisa dall’informatore WABetaInfo. Quest’ultima mostra la nuova chat che verrà mostrata quando un utente sconosciuto proverà a scriverci. Come già in passato, sarà possibile bloccare i recapiti non registrati e segnalarli al team di moderazione, ma verranno fornite anche degli specifici suggerimenti per stare al sicuro in conversazione e dunque controllare il nome del profilo dell’interlocutore, la foto del suo profilo e (nel caso) anche il relativo prefisso internazionale.

Gli interventi per la sicurezza WhatsApp messi in campo con l’ultima beta del servizio di messaggistica non finiscono qui. Una soluzione pensata dagli sviluppatori davvero molto importante prevede che l’interlocutore sconosciuto non venga mai a conoscenza dell’eventuale lettura di un messaggio da parte del destinatario. Per essere più precisi, anche se nelle impostazioni dell’app sarà attiva la consueta opzione di conferma di lettura con la doppia spunta blu per tutte le chat, in quella con un recapito non registrato questa informazione non sarà per nulla fornita. Quest’ultima è di certo la novità più gradita e funzionale fornita dagli esperti.

Quanto oggi raccontato per la massima sicurezza WhatsApp è in fase sperimentale per i tester Android. Tuttavia, non ci sono particolari dubbi sul fatto che la stessa novità possa giungere anche per gli iPhone molto presto (in sperimentazione). In generale, il rilascio delle nuove funzioni per tutti, tuttavia, potrebbe prendere ancora tempo e non essere così imminente. Nel frattempo, sarà sempre il caso di mantenere alta l’attenzione di fronte ai tentativi di contatto da parte di numeri sconosciuti.

