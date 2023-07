In tanti oggi si stanno ponendo domande a proposito dell’uscita per i biglietti di Roma-Salernitana, visto che, ufficialmente, nessuno sa ancora quando escono in vista del match in programma il prossimo 20 agosto. Contrariamente a quanto avviene di solito in queste circostanze, non sono state ancora diffuse comunicazioni ufficiali dal club giallorosso, motivo per il quale al momento non abbiamo ancora notizie per i sostenitori delle due compagini. Tuttava, dando uno sguardo al passato possiamo avere le idee più chiare su quello che avverrà nel corso delle prossime settimane.

Cosa sappiamo in vista dell’uscita dei biglietti di Roma-Salernitana: anticipazioni su quando escono verso il match del 20 agosto

Non solo interesse per Bologna-Milan in vista della prima giornata di Serie A, dunque, come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa con un altro pezzo. Provando a prevedere la gestione dei biglietti di Roma-Salernitana, possiamo dire che con ogni probabilità arriveranno comunicazioni ufficiali dal club giallorosso tra la fine e l’inzio della prossima settimana, con vendite dei ticket che nel giro di sette o dieci giorni dovrebbe scattare in via definitiva. Spesso, infatti, la vendita libera dei primi match stagionali è condizionata dalla contemporanea fase finale delle varie campagne abbonamenti.

Nel caso dei biglietti di Roma-Salernitana, però, il tempo stringe. Se non altro perché è previsto sia il sold out da registrare coi padroni di casa, sia il solito esodo dei sostenitori granata, che si muovono sempre in massa verso lo Stadio Olimpico. Vedere per credere quanto avvenuto a fine stagione, in occasione del 2-2 con il quale i ragazzi di Mourinho hanno salutato definitivamente il treno Champions League. Nonostante la partita in questione si sia disputata il lunedì pomeriggio.

Insomma, ancora un po’ di pazienza e sapremo tutto sui biglietti di Roma-Salernitana per la prima giornata di campionato.

Continua a leggere su optimagazine.com