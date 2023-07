Quest’oggi c’è uno sconto interessante su Amazon che riguarda l’iPhone 13, dispositivo non di ultimissima generazione, ma dotato di un ottimo comparto tecnico che può fare ancora la differenza sul mercato. Se quindi c’è l’intenzione di acquistare un iPhone, si può pensare di approfittare dell’offerta odierna proposta dal famoso sito di e-commerce per questo iPhone 13 nero da 128GB di memoria interna. Approfondendo il tutto si nota come ci sia uno sconto del 15% sul prezzo da listino di 939 euro, questo significa che il costo finale sarà di 799 euro, risparmiando un bel po’ di euro rispetto a qualche tempo fa.

Riproposto a fine luglio l’iPhone 13 a prezzo basso su Amazon: i dettagli della nuova offerta

Altro rilancio, insomma, dopo quello del fine settimana. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 13 arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Tra l’altro come sempre Amazon offre la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale sconto.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Un’offerta molto intrigante che fa parte anche della scelta Amazon, ciò significa che anche lo stesso sito di e-commerce consiglia di fare tale acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo smartphone di stampo Apple, ricordiamo come si stia parlando di un top di gamma dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici e non manca un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il reparto hardware invece è gestito dal chipset A15 Bionic e ricordiamo come la memoria interna di questo iPhone 13 sia di 128GB. Infine è un device resistente all’acqua ed alla polvere.

