I Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 sono stati ufficialmente presentati a margine dell’evento Galaxy Unpacked. I pieghevoli sono adesso realtà, si tratta solo di capire quale scegliere tra i due.

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 include uno schermo Dynamic AMOLED da 7.6 pollice con risoluzione di 2176 x 1812 pixel a 120Hz. Lo schermo esterno corrisponde ad un Dynamic AMOLED da 6.2 pollici con risoluzione di 2316 x 904 pixel a 120Hz. Il processore di riferimento è lo Snapdragon 8 Gen. 2, 12GB di RAM e storage da 256 e 512GB. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 12MP, una interna da 4MP sotto il display ed una esterna da 10MP per gli auto-scatti. La batteria ha una capacità di 4400mAh. Tra le connettività incluse troviamo l’NFC, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2 (presente il supporto per nanoSIM ed eSIM). Le opzioni di colore disponibili sono Phantom Black, Cream e Icy Blue.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5, davvero stiloso, ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione di 2640 x 1080 pixel a 120Hz. Lo schermo secondario da 3.4 pollici sarà molto utile per gestire le notifiche e le funzioni di base. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2, con 8GB di RAM e storage interno tra 256/512GB. La batteria ha una capacità di 3700mAh. La fotocamera include un sensore principale da 12MP, un ultra-wide da 12MP ed un sensore selfie da 10MP. Tra le connettività supportate troviamo l’USB-C 3.2, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6E ed il supporto dualSIM. Le colorazioni disponibili sono Lavender, Mint, Cream e Graphite. I prezzi ufficiali per l’Italia sono di 1999, 2119 e 2339 euro per i Samsung Galaxy Z Fold 5 da 256, 512 e 1TB e di 1249 e 1369 euro per i Samsung Galaxy Z Flip 5 da 256 e 512GB.

