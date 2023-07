Prosegue Signora Volpe su Canale5: stasera, 26 luglio, va in onda la seconda puntata. Tre puntate da 90 minuti che seguono la storia di Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox), un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra.

Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. La vacanza però prende una piega inaspettata quando lo sposo sparisce misteriosamente; al ritrovamento di un cadavere sul lago, la nostra protagonista decide di indagare. E da lì cominciano una serie di misteri che lentamente la convincono a restare nel tranquillo paesino nella provincia di Perugia, in Umbria, per risolverli. Nelle indagini, Sylvia è affiancata dal capitano dei Carabinieri Giovanni Riva, che inizialmente non approva la sua presenza invadente. In seguito, sarà lui stesso a chiederle aiuto per i più svariati casi.

Di seguito la sinossi della seconda puntata di Signora Volpe: Trasferita ormai in Italia, Sylvia e’ al lavoro su un sito archeologico. Quando scopre un cadavere recente, viene trascinata in una nuova indagine.

Creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths, i quali hanno anche firmato la sceneggiatura, la miniserie è di produzione italo-britannica ed è stata distribuita sulla piattaforma di streaming britannica Acorn TV nel maggio 2022.

Nel cast della miniserie: Emilia Fox nel ruolo di Sylvia Fox; Giovanni Cirifera (visto in Tutti Pazzi per Amore, RIS, American Crime Story ) nel ruolo del capitano dei Carabinieri Giovanni Riva, e Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) nei panni della nipote di Sylvia. Infine Tara Fitzgerald interpreta Isabel, sorella della protagonista.

L’appuntamento con la seconda puntata di Signora Volpe su Canale5 è per stasera alle 21:35.

