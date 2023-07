È arrivato il momento di fare il punto sui problemi Vodafone di linea e rete che hanno caratterizzato la regione Sicilia soprattutto la giornata di ieri 25 luglio. Un primo approfondimento sull’argomento è stato pubblicato sulle pagine di OM nella serata di ieri, ossia quando i disservizi maggiori si sono fatti palesi. Nel corso della notte e poi in mattinata, la situazione è andata migliorando gradatamente, fino a completa soluzione del disservizio appunto. Eppure, alcuni utenti lamentano ancora anomalie ed è per questi ultimi che vale la pena riportare un suggerimento ufficiale dell’operatore per chi si imbatte ancora in qualche disguido.

Prima di passare al consiglio pratico per lasciarsi, una volta per tutte, le difficoltà alle spalle, è il caso di sottolineare perché i problemi Vodafone si sono manifestati in modo particolare nella giornata di ieri. Come noto, la regione insulare è interessata da giorni da una forte ondata di caldo e da vasti incendi in molte province. Vodafone ha fatto dunque presente le criticità delle ultime ore e anche le evidenti difficoltà per gli interventi tecnici degli operatori. Tuttavia, a partire da questa mattina, la situazione è totalmente rientrata, come ha sottolineato pure il vettore in un cinguettio dal suo profilo Twitter ufficiale.

Cosa fare dunque se si riscontrano ancora problemi Vodafone in Sicilia, anche nel prosieguo della giornata? Fermo restando la risoluzione delle anomalie tecniche, la stessa Vodafone Italia suggerisce di spegnere e riaccendere il telefono e comunque di resettarlo. Solo in questo modo, in effetti, si potrebbe constatare il ritorno della linea e del servizio di rete sul proprio smartphone. Dopo ore di telefoni fuori uso, tanti dispositivi potrebbero non essere in grado di riagganciare il segnale voce come quello internet. In alternativa, potrebbe essere utile solo riavviare il device o magari disattivare e riattivare la connessione dati mobile.

