Oggi è il grande giorno della presentazione del Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 (ma non solo) all’interno dell’evento Unpacked estivo del produttore Samsung appunto, per questo 2023. In effetti, oltre ai dispositivi foldable, sono attesi anche nuovi smartwatch e nuovi tablet e magari qualche altra sorpresa hardware. Dopo mesi e mesi di speculazioni, verranno svelate tutte le specifiche dei device pronti al lancio, le eventuali peculiarità software della tecnologia software e ancora le informazioni relative al prezzo delle soluzioni e le indicazioni sulla distribuzione commerciale, di certo non distante nel tempo.

A che ora partirà la presentazione dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5? Per questo Unpacked, la sostanziale novità è la location del lancio. In particolar modo, l’evento non avrà luogo in Europa o negli Stati Uniti (come da tradizione per Samsung), ma in Corea del Sud, ossia a Seoul. Ne consegue che, per l’ovvio fuso orario ben distinto tra oriente e occidente, la diretta dell’Unpacked non avrà il via in serata, come di consueto per gli italiani. Piuttosto, i fan del brand Samsung e dei pieghevoli in particolare potranno visionare il nuovo lancio live, già alle nostre ore 13.

Chiarito l’orario del via per la presentazione del Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5, è necessaria qualche doverosa precisazione su come è possibile seguire la diretta dell’evento. La prima cosa da dire è che, al termine di questo articolo, sarà possibile visionare il box YouTube del canale ufficiale Samsung dal quale ogni momento della diretta sarà a disposizione. In alternativa, lo stesso Unpacked estivo sarò visibile dal sito ufficiale del produttore, con collegamento diretto dalla relativa Home Page. Per finire, gli stessi contenuti in diretta saranno comunque visibili anche attraverso gli account social Twitter e Facebook di Samsung, Insomma, le occasioni non mancheranno di certo per non perdersi questo speciale appuntamento hi-tech.

Continua a leggere su optimagazine.com