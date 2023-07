Debutta in Italia L’ultimo boss di Kings Cross (Last King of the Cross). La Serie TV Sky Original australiana a tema poliziesco va in onda dal 26 luglio in anteprima nazionale sui canali SKY ed è disponibile in streaming su NOW. In Australia, invece, la prima messa in onda risale al 17 febbraio 2023 ed è attualmente in corso. Già prodotta la seconda stagione.

L’ultimo boss di Kings Cross – Trama

L’ultimo boss di Kings Cross è ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di John Ibrahim.

Il protagonista della storia, John Ibrahim, e suo fratello Sam, immigrati libanesi in Australia, interpretati rispettivamente da Lincoln Younes e Claude Jabbour, restano abbagliati dalle luci di Kings Cross, luogo noto per l’imperversante criminalità, e sognano di fare fortuna in questo contesto, gestendo locali notturni. Quando a Sidney scoppia un’epidemia legata alla cocaina e il boss della mala Ezra Shipman (Tim Roth), la persona più potente a Kings Cross, si trova a fare i conti con la scalata di John, l’equilibrio che si era venuto a creare si scombussola.

L’ultimo boss di Kings Cross – Cast

La prima stagione è composta da 10 episodi. Il casto è composto da:

Lincoln Younes,

Claude Jabbour,

Callan Mulvey,

Matthew Nable,

Tim Roth,

Maria Tran,

Dion Williams,

Justin Rosniak,

Dylan Hare,

Hoa Xuande

L’ultimo boss di Kings Cross – Trailer

Continua a leggere Optimagazine