Tra le tante novità che è lecito attendersi con l’arrivo sulla scena dei Samsung Galaxy S24 il prossimo anno, abbiamo a quanto pare anche il ritorno in grande stile del processore Exynos, che qui da noi ha lasciato ricordi più o meno dolci. Dunque, se da un lato il comparto hardware dei top di gamma 2024 non promette rivoluzioni, come abbiamo avuto modo di osservare negli ultimi giorni parlando della fotocamera montata sul modello Ultra, al contempo occorre fare molta attenzione al processore. Già, perché alcune scelte strategiche aziendali potrebbero in qualche modo fare la differenza.

Sorprende il processore Exynos, adesso pronto a tornare sui Samsung Galaxy S24 con previsioni per l’Italia

Provando a scendere maggiormente in dettagli, è inevitabile che a fine luglio ci si concentri sul processore Exynos, secondo alcuni addetti ai lavori pronto a tornare sui Samsung Galaxy S24. Per anni i top di gamma del colosso coreano hanno dovuto fare i conti con questa “doppia strada”, visto che l’azienda ha deciso di lanciare modelli con il chip Snapdragon in alcuni mercati, optando invece su Exynos altrove. In un contesto simile, cosa possiamo aspettarci in Italia tra pochi mesi? Le anticipazioni fornite da SamMobile, sotto questo punto di vista, non lasciano spazi a dubbi.

Le indiscrezioni di oggi ci dicono che la variante Exynos del telefono verrà rilasciata solo in Europa. Questo rapporto è in linea con le voci di corriodoio precedenti, in quanto negli Stati Uniti Samsung lancerà molto probabilmente il Samsung Galaxy S24, il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Anche i mercati asiatici come l’India potrebbero toccare con mano il Samsung Galaxy S24 con tecnologia Exynos.

Solitamente, gli Exynos garantiscono prestazioni inferiori rispetto ai chip Snapdragon. Insomma, i potenziali acquirenti dei Samsung Galaxy S24 possono incrociare le dita.