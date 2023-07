Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 12 su Rai2: in prima visione assoluta, stasera 26 luglio va in onda un episodio inedito della stagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie.

Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi.

Nell’episodio 12×06 dal titolo Un omicidio annunciato:

L’ispettore Neville riceve una busta contenente una lettera anonima con l’annuncio che quel giorno verrà commesso un omicidio. Poco dopo verrà trovato in mare il corpo di Jake Dalton che si era trasferito sull’isola alcuni anni prima con la moglie Rose per gestire un servizio di taxi-boat ad Anna Bay. I primi ad essere sospettati sono la moglie Rose e il suo amante, Henry Baptiste. Durante le indagini, Neville e la sua squadra si imbattono in David Cartwright, noto criminologo del Regno Unito, trasferitosi sull’isola due anni prima, dopo essersi ritirato dall’ attività.

A seguire un episodio in replica dell’undicesima stagione dal titolo Sensi di colpa. Sull’isola sono state trovate tre persone morte e una in grave pericolo di vita. Tutti e tre le vittime hanno in comune il fatto di sembrare incidenti, cadute accidentali in acqua: in un canale, in una piscina e in mare. Ma che cosa unisce le tre vittime? E come mai l’ultima ha chiamato la polizia per annunciare un omicidio un attimo prima di rischiare di annegare? E soprattutto che legame c’è tra il gruppo di amici riunitisi per dire addio al loro “amato” Jonty e il ritrovamento del corpo di un criminale del luogo? Per l’ispettore Neville si tratta di risolvere un difficile rebus.

Nel cast di Delitti in Paradiso 12: Don Warrington nel ruolo del commissario Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ralf Little è il detective Neville Parker; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Shantol Jackson è il sergente Naomi Thomas; e Ginny Holder nei panni dell’agente Darlene Curtis.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 12 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

