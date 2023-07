Ci sono finalmente le prime informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per il Napoli a Castel di Sangro, considerando il fatto che sta partendo ufficialmente la seconda fase della preparazione dei campioni d’Italia in vista della nuova stagione in Serie A ed in Champions League. Diverse le amichevoli in programma per gli azzurri, al punto che i tifosi al seguito del gruppo stanno cercando di capire come procedere con l’acquisto dei ticket per i singoli eventi. Facciamo il punto della situazione, premettendo che la vendita sia partita oggi 25 luglio alle ore 10.

Sta scattando la vendita dei biglietti per il Napoli a Castel di Sangro: i dettagli su orari e prezzi

Dunque, nei pensieri degli appassionati di calcio non c’è solo la Serie A, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un articolo dedicato ad alcune anticipazioni sulla sfida tra Bologna e Milan. Come stanno le cose per tutti coloro che vogliono individuare la strada migliore per procedere all’acquisto dei biglietti per il Napoli a Castel di Sangro? Effettivamente, il quadro adesso è più chiaro, soprattutto per quanto riguarda gli orari delle quattro partite ed i prezzi fissati dagli organizzatori.

Si parte Sabato 29 Luglio alle ore 18:30, con la sfida tra Napoli e Hatayspor. Il secondo appuntamento è invece in programma Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30, con il match tra Napoli e Girona Futbol Club. Terza uscita per gli scudettati Domenica 6 Agosto alle ore 18:30, a proposito del test tra Napoli e FC Augsburg. A chiudere il cerchio, Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30, avremo la partita tra Napoli e Apollon Limassol.

Infine, per quanto concerne i prezzi dei biglietti per il Napoli a Castel di Sangro, abbiamo la Tribuna Intero a 40 euro, con gli Under 14 a 25 euro. Occhio anche ai Distinti, con Intero a 25 euro ed Under 14 a 14 euro. Infine, le Curve con il ticket Intero a 14 euro senza riduzioni.

