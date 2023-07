Continua a rivelarsi un ottimo affare acquistare il Samsung Galaxy S22, smartphone Android dello scorso anno che gode di un prezzo più vantaggioso su Amazon grazie ad un’offerta davvero molto ghiotta. Andando più nello specifico quest’oggi il prezzo più interessante riguarda il modello Green da 128GB di memoria interna che può essere acquistato alla cifra di 528 euro. Attenzione però alle scorte a disposizione, vista infatti l’offerta piuttosto allettante ci sono ancora pochissime unità disponibili ed è importante velocizzare i tempi d’acquisto se si vuole avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22.

Offerta di fine luglio per il Samsung Galaxy S22: tutti i dettagli sul prezzo proposto da Amazon

Altra offerta, insomma, dopo quella descritta di recente. Le spese di spedizione sono gratuite e nel giro di pochi giorni questo top di gamma Android arriverà direttamente nelle vostre case. Con Amazon si ha poi la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo ed in questo modo più utenti potranno approcciarsi a questo tipo di offerta. Pur non trattandosi di un top di gamma di quest’anno, il Samsung Galaxy S22 risulta essere ancora un dispositivo di punta nel mercato smartphone ed a questo prezzo può essere l’occasione giusta per avere finalmente tra le mani un flagship di questo spessore.

A questo punto vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questo Samsung Galaxy S22. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz, ma non manca l’ottimo comparto hardware grazie alla presenza di un processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante è anche il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S22 con la presenza di tre sensori posteriori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel, mentre quello anteriore risulta essere da 10 megapixel. I video possono essere girati in 8K. La batteria invece è da 3700 mAh. Insomma ad un prezzo più vantaggioso è possibile avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22, dispositivo da non lasciarsi scappare.

