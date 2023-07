Redmi è un marchio noto per fornire agli utenti un hardware straordinario ad un prezzo economico. In seguito al lancio del Redmi 12 4G dello scorso mese con SoC MediaTek Helio G88, la società pare voglia proseguire con il lancio di una versione 5G. Tuttavia, per il momento Xiaomi non ha fatto alcun annuncio ufficiale su questo smartphone, ma questo device è già apparso su Geekbench. L’elenco di Geekbench, infatti, rivela che il dispositivo è attualmente in fase di sviluppo e che presto sarà lanciato sul mercato; inoltre, sono state anche rivelate alcune delle sue specifiche chiave principali. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Secondo l’elenco di Geekbench, il prossimo Redmi 12 5G ha il numero di modello 23076RN4BI ed è dotato di un processore octa-core da 2,2GHz abbinato a una GPU Adreno 613. Molto probabilmente si tratta del chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen. 2. L’elenco, inoltre, conferma che lo smartphone sia abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e che lavora con il sistema operativo Android 13 pronto all’uso e basato sulla skin personalizzata MIUI 14. In termini di prestazioni, il Redmi 12 ha davvero lasciato tutti i di stucco per i suoi punteggi Geekbench. Difatti, il dispositivo ha raggiunto un punteggio single-core di 916 e un punteggio multi-core di 2106. L’elenco non rivela ulteriori informazioni, ma pare che questo dispositivo sia un rebrand del Redmi Note 12R lanciato in Cina lo scorso aprile.

Secondo la presunta scheda tecnica di Redmi 12 5G, la società ha optato per un ampio display LCD Full HD+ IPS da 6,79 pollici in questo smartphone con una frequenza di aggiornamento rapida di 90Hz. Sul retro una configurazione a doppia fotocamera, con un sensore principale da 50MP e una fotocamera secondaria da 2MP. Per selfie e videochiamate, ci sarà una fotocamera da 5MP nella parte anteriore. Il device dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il Redmi 12 5G è apparso anche nel database del Bureau of Indian Standards (BIS), confermando il suo lancio in India che Xiaomi presenterà il prossimo 1° agosto, anche se non è chiaro se si tratterà della versione 4G o della versione 5G.

