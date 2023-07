Si ritorna a parlare di un probabile iPad pieghevole in questa ultimissima parte di luglio. Un nuovo rapporto di DigiTimes insiste sul progetto di Apple per un tablet proprietario foldable proprio in queste ore. Non è la prima volta che si diffondono voci in questa direzione e non sarà neanche l’ultima: peccato, tuttavia, che ci siano solo incertezze relative ad una probabile data di lancio del dispositivo di punta.

Proprio il rapporto Digitimes segue le orme di quanto detto lo scorso gennaio dall’analista Ming-Chi Kuo. Quest’ultimo ha sottolineato che il dispositivo foldable è già in sviluppo e ha provato ad indicare anche un finestra di lancio del device, per quanto molto ampia, nel corso del 2024. Peccato che, a questo scenario, non abbia fatto eco l’esperto Mark Gurman di Bloomberg e Ross Young che non ha riferito di alcun segnale in questa esatta direzione.

Kuo, a suo tempo, ha affermato che l’iPad pieghevole presenterà un design completamente nuovo e pure un cavalletto in fibra di carbonio leggero e resistente. Anche Digitimes avvalla l’ipotesi di un dispositivo davvero all’avanguardia. Viste le due autorevoli fonti, è davvero impossibile affermare che Apple non stia andando proprio in questa direzione. D’altronde, l’azienda di Cupertino deve vedersela con una concorrenza che, nel segmento foldable, ha fatto giù passi da giganti. Prendendo solo ad esempio Samsung, domani 26 luglio verranno presentate le quinte generazioni di device Fold e Flip. Da parte del brand statunitense, insomma, c’è solo da recuperare terreno perso.

Volendo ritornare alle parole di Gurman e dando il giusto peso anche alla sue prospettive, possiamo invece dire che un iPad pieghevole sarebbe in fase progettuale ma forse non pronto già per il 2024. In effetti, mancando ad oggi indizi relativi a test, progetti di varia natura, è più che probabile ci sia davvero tanto da fare per vedere un tablet Apple foldable prima presentato e poi nei negozi.

