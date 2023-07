Nella serata di martedì 25 luglio non funziona Vodafone per la rete internet e la linea voce del gestore in una specifica area del nostro paese. Ci sono dei problemi con le chiamate in entrate e in uscita ma soprattutto con la connessione internet che non va, almeno da dopo le ore 18 odierne. Capiamo esattamente quale sia la regione maggiormente colpita dal disservizio, non trattandosi di un vero e proprio down a livello nazionale.

Se non funziona Vodafone in questa ultima parte di giornata, i problemi maggiori si stanno verificando nella regione Sicilia. In particolar modo, nelle città di Catania, Palermo, Siracusa si registrano il maggior numero di segnalazioni di anomalie. Come già accennato, si tratta di disguidi con le semplici chiamate voce ma anche con la navigazione in rete, l’utilizzo di app social e con altri servizi online. Almeno al momento di questa pubblicazione, dunque alle 19:30 odierne, i malfunzionamenti non sembrerebbero interessare altre regioni d’Italia. Tuttavia, la situazione è in continuo divenire e le cose potrebbero ben presto cambiare. Come naturale conseguenza dei problemi in corso, anche il vettore low-cost di Vodafone, ossia ho, Mobile mostra delle anomalie vistose rispetto alla norma.

Il servizio Downdetector fotografa una situazione alquanto preoccupante. Sempre al momento della messa online di questo approfondimento, sono presenti sul portale più di 600 segnalazioni di utenti in difficoltà e provenienti prevalentemente dall’area siciliana. Vodafone non si è ancora pronunciata sulla vicenda e per questo motivo non si conoscono le eventuali cause del disservizio in corso. Allo stesso tempo, mancano dei riferimenti per ipotizzare se siamo al cospetto di anomalie di rapida risoluzione o che richiederanno lunghi interventi tecnici. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti a questo approfondimento, non appena e se disponibili per i nostri lettori.

Continua a leggere su optimagazine.com