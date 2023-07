Ci sono alcune novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S23 e che, allo stesso tempo, intendono testare immediatamente l’aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14. Noto che in Italia questo programma non metterà mai piede, è altrettanto chiaro che l’upgrade definitivo sarà disponibile su scala globale entro un arco temporale abbastanza ristretto. Premesso questo, andiamo ad esaminare gli ultimi passi fatti dal produttore coreano, andando oltre le offerte per lo smartphone che abbiamo esaminato di recente sul nostro magazine.

Importante step vicino per i Samsung Galaxy S23: ormai pronta la discussa beta con One UI 6.0

Come stanno le cose oggi 25 luglio? Stando alle informazioni fornite da SamMobile, la beta è realmente dietro l’angolo per questi prodotti. Le certezze odierne sono figlie del fatto che l’azienda sudcoreana avrebbe di recente creato sezioni all’interno dei suoi forum ufficiali per il programma One UI 6.0 Beta dedicate proprio ai vari Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Corretto far presente a tutti che, almeno per ora, la nuova sezione del forum è vuota al momento, ma è disponibile sui forum ufficiali dell’azienda in India e negli Stati Uniti.

Tutto questo sottolinea che Samsung, con ogni probabilità, sia pronta ad avviare il programma One UI 6.0 Beta per la serie Galaxy S23 nei Paesi appena indicati. Inutile dire che il medesimo trattamento verrà riservato a Paesi come India, Germania, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Ora come ora ci si aspetta un multitasking migliorato, ma anche passi in avanti per il foglio di condivisione con supporto per azioni personalizzate. Fino ad arrivare alla naturale evoluzione del cross-device.

Dunque, massima attenzione ai prossimi step evolutivi destinati ai Samsung Galaxy S23 sul fronte Android 14 e One UI 6.0.

