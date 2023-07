Il Samsung Galaxy S23+ viene proposto quest’oggi, lunedì 24 luglio, in super offerta su Amazon, che difficilmente riuscirete a rifiutare. Se siete grandi estimatori dei prodotti del colosso del Seul potreste allora prendere in considerazione l’offerta odierna, che vede proprio il Samsung Galaxy S23+ reperibile al prezzo di 1099 euro. Si tratta del modello con 8GB di RAM e 256GB di storage interno, con garanzia italiana e nella colorazione Green (una nuance davvero gradita a nostro modesto parere). Comprare adesso il dispositivo significa vederselo recapitare a casa già domani, martedì 25 luglio.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, cosa che vi consentirà di beneficare di tutti i vantaggi legati alla situazione (sappiamo quanto l’e-commerce curi i rapporti con i propri clienti). Il Samsung Galaxy S23+ ha il caricatore incluso, uno schermo da 6.6 pollici Dynamic AMOLED 2X, una fotocamera posteriore con risoluzione da 50MP ed una batteria da 4700mAh.

Offerta Samsung Galaxy S23+, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Il colosso di Seul pare aver proprio fatto un ottimo lavoro con questo dispositivo, che rappresenta un buon compromesso tra il modello standard e quello Ultra, che non tutti prediligono. Adesso la scelta spetta a voi soltanto: dovrete capire se il Samsung Galaxy S23+ possa fare al vostro caso, meglio se in tempi stretti, anche perché le scorte potrebbero essere limitate e voi perdere questa fantastica occasione. A questo punto, non vi resta che scegliere se la strada che volete intraprendere è questa e se soprattutto è un discorso che desiderate affrontare subito oppure più avanti (perdendo, purtroppo, questa opportunità, che speriamo possa ripresentarsi prima o poi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com