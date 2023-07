Realme sarebbe pronto a lanciare i suoi nuovi smartphone della serie GT. Molto probabilmente l’azienda lancerà nella prossima linea due device premium, ovvero Realme GT Neo 6 e GT Neo 6 Pro 5G. Il loro lancio è previsto in Cina per il mese di agosto, ormai alle porte. Di recente, il tipster Yogesh Brar ha rivelato le specifiche chiave del dispositivo, il che suggerisce che il Realme GT Neo 6 5G disporrà alcuni aggiornamenti principali in termini di prestazioni, batteria e altri reparti rispetto al modello in uscita. Andiamo a dare un’occhiata alle specifiche, alle caratteristiche e ad ulteriori dettagli del Realme GT Neo 6 rivelati finora.

Il prossimo Realme GT Neo 6 5G sarà caratterizzato da un display OLED da 6,7 pollici con supporto alla frequenza di aggiornamento di 144Hz. Lo schermo offrirà una risoluzione di 1,5K. Secondo il tipster Brar sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che sarà abbinato a un massimo di 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone avrà anche una batteria da 5200mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 150W fuori dalla scatola. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il telefono avrà sul retro una configurazione a tripla fotocamera, caratterizzata da: un sensore principale da 50MP con OIS e flash LED, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP; davanti, la selfie-cam sarà da 16 MP.

Lato software, pare che il Realme GT Neo 6 5G lavori con il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola, basato su interfaccia Realme UI 4.0. Ulteriori specifiche comprendono uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo, un blaster IR, e così via. Stando ad alcuni rendering di immagini trapelate precedentemente, il nuovo dispositivo si mostrava nel colore verde con un grande modulo della fotocamera di colore nero. Inoltre, la cornice del telefono resta curva, ospitando il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sul lato destro.

