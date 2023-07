Occorre qualche chiarimento necessario in merito al quesito su quando escono i biglietti di Bologna-Milan. La compagine rossonera continua ad avere un grosso seguito, come osservato anche durante lo scorcio finale della scorsa stagione in occasione del match contro il Verona. La premessa dalla quale partire questa mattina è che al momento non ci siano informazioni ufficiali sotto questo punto di vista per i tifosi delle due squadre, considerando il fatto che il club evidentemente ha deciso di prendere tempo prima di gestire la vendita libera per un big match arrivato immediatamente con la nuova stagione alle porte.

Capiamo quando escono i biglietti di Bologna-Milan online in vista della prima giornata di Serie A

Detto che al momento non si abbiano notizie certe su quando escono i biglietti di Bologna-Milan online verso la prima giornata di Serie A, al contempo dobbiamo evidenziare che la compagine di casa sia solita comunicare non in largo anticipo le modalità di vendita dei propri ticket, a differenza di quanto avviene con altre società. Insomma, nessun problema o anomalia, a maggior ragione se pensiamo che in questa fase dell’anno ci si concentri soprattutto sulla campagna abbonamenti. Focalizzarsi da subito sulla vendita libera, o con prelazione, potrebbe non generare benefici per le casse del club.

Premesso questo, ci sono buone probabilità che nel corso della prossima settimana si possano avere notizie certe sotto questo punto di vista, anche perché tutti i tifosi hanno bisogno di organizzarsi in anticipo durante la stagione estiva per essere presenti allo stadio in vista del posticipo del lunedì in programma il prossimo 21 agosto.

In attesa di annunci più concreti sull’argomento, ora sappiamo qualcosa in più su qando escono i biglietti di Bologna-Milan online verso la prima giornata. Vi faremo sapere appena ci saranno maggiori dettagli.

Continua a leggere su optimagazine.com