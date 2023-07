Il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe deludere qualcuno, almeno lato fotocamera. In effetti, da più fonti, giungono indiscrezioni relative alla componente molto probabilmente invariata (o quasi) rispetto alla stessa unità presente sui Samsung Galaxy S23. Ne è convito un informatore del calibro di Ice Universe, come riporta anche la fonte autorevole SamMobile.

Tutti sanno che l’esemplare Ultra è di certo il top di gamma assoluto della serie ammiraglia di Samsung. Ebbene, in questo 2023, il modello S23 Ultra è stato dotato della fotocamera più innovativa di tutte, con sensore principale ISOCELL HP2 da 200 MP. Nulla dovrebbe cambiare per il Galaxy S24 Ultra e, a dire la verità, neanche per il Galaxy S25 Ultra. Non migliorerà dunque la risoluzione del sensore ma non dovrebbero essere apportate migliorie neanche per quanto riguarda il teleobiettivo che resterà da 3x. Alcune voci avrebbero voluto un upgrade di questo aspetto fino a 5x ma il produttore sembrerebbe proprio non intenzionato a procedere in questa direzione.

Per quanto la mancata evoluzione del Samsung Galaxy S24 possa far storcere il naso a non pochi fan del brand, è anche vero che il produttore ci ha abituati a mantenere invariate le sue grosse evoluzioni hardware per più generazioni di suoi device di punta e dunque per qualche anno. Un esempio lampante è stata l’adozione del sensore da 108 MP in prima battuta su Samsung Galaxy S20 Ultra, ma poi anche su Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra. Procedendo con questa strategia, potremmo aspettarci il sensore da 200 MP conosciuto sul Samsung Galaxy S23 Ultra non solo su Galaxy S24 Ultra ma anche su S25 Ultra e dunque fino al 2025. Ai vertici di Samsung dovranno solo sperare che questi mancati passi in avanti non spingano i clienti verso altri lidi, in direzione della concorrenza Android (soprattutto Xiaomi e OPPO) ma anche Apple.

