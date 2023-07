Sappiamo come gli sviluppatori di WhatsApp siano costantemente a lavoro per garantire novità di rilievo per l’app di messaggistica più popolare al mondo. Funzionalità che permettano di migliorare il modo di comunicare con i propri contatti, con un occhio di riguardo sempre nel campo della privacy e della sicurezza. Dopo le varie beta WhatsApp delle ultime settimane, ecco che con la nuova versione 2.23.14.79 arrivano in pianta stabile nuove funzioni che erano fino ad ora solo in fase di test.

Cosa sappiamo ad oggi sul rilascio dell’ultimo aggiornamento WhatsApp di luglio 2023 in Italia

Non solo trucchi, dunque, come quello analizzato in queste ore. Non è detto che le varie novità testate in versione beta possano poi essere rilasciate su larga scala, a volte insomma si tratta di funzioni con bug difficili da sviluppare completamente e restano quindi in fase di test. Invece con questa ultima versione disponibile di WhatsApp, ecco che ritroviamo alcune novità che potranno essere sfruttate proprio tramite quest’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica.

Approfondendo la questione, chi aggiornerà WhatsApp nei prossimi giorni, potrà contare su: trasferimento in maniera nativa della cronologia account completa quando si passa a un nuovo dispositivo. Vai a Impostazioni > Chat > Trasferisci chat. Le videochiamate ora supporteranno la modalità orizzontale ed infine si avrà modo di silenziare i numeri sconosciuti. Vai a Impostazioni > Privacy > Chiamate per iniziare. Piccole novità che potranno far comodo a molti utenti che sfruttano WhatsApp per comunicare con qualsiasi utente ed in ogni tipologia di ambito.

Nelle prossime ore sarà quindi possibile sfruttare queste nuove funzionalità su WhatsApp, in genere l’aggiornamento avviene in maniera automatico, basterà quindi attendere un po’ per avere l’opportunità di testare tali funzionalità. Il lavoro del team di sviluppo di WhatsApp è davvero immenso, si cerca quanto più possibile di accontentare gli utenti, riuscendo a soddisfare tutte le loro esigenze nel campo della comunicazione. In questi anni sono stati fatti passi da gigante da questo punto di vista e tante altre novità ci attendono.

