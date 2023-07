Si torna a parlare di bufale riguardanti personaggi famosi apparentemente venuti a mancare, stando alle voci odierne su Iva Zanicchi morta. Come se non bastasse la caduta di cui vi abbiamo parlato circa tre mesi fa sul nostro magazine, fortunatamente senza particolari conseguenze per la conduttrice televisiva, oggi bisogna focalizzarsi su un lutto che non investe lei in modo diretto. In un contesto simile, oltre a smentire le voci in questione, è importante risalire anche all’origine della fake news, in modo da evitare che in futuro si possa credere a notizie ufficiose o a titoli concepiti in modo errato.

Indiscrezioni su Iva Zanicchi morta, ma è solo l’ennesima bufala trapelata nel weekend

Provando a scendere in dettagli, la storia di Iva Zanicchi morta nasce da un titolo in cui si associa il suo nome alla parola “lutto”, senza specificare in alcun modo che tutto ruoti attorno alla dedica che lei stessa ha riservato di recente a Danilo Minotti. Si tratta di un musicista noto tra i cantanti di fascia alta in Italia, al punto che la notizia del suo decesso è stata resa pubblica da Claudio Baglioni esattamente una settimana fa, tramite un post pubblicato su Facebook.

Ricapitolando, come è stato evidenziato altrove, più che una bufala, la storia di Iva Zanicchi morta nasce da titoli clickbait. Se non altro, perché leggendo questi articoli si scopre effettivamente che non venga citato in alcun modo il suo decesso, ma solo il lutto per la scomparsa di Minotti. Purtroppo, si tratta di una pratica sempre più diffusa sul web, al punto che quasi ogni giorno prendono piede indiscrezioni che poi rivelano fuffa nel modo più assoluto.

A noi non resta altro da fare che prendere atto della bufala su Iva Zanicchi morta, in attesa che venga a galla una nuova fake news per titoli costruiti male.

