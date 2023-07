“Siatene turbati”, queste le parole usate per annunciare il nuovo album di Morgan. Eravamo rimasti all’Audiolibro, opera enciclopedica che ci ha fatto entrare a gamba tesa dentro il mondo del Castoldi, ma nello specifico il frontman dei Bluvertigo non sforna album di inediti da Italian Songbook Vol. 2 (2012) ma soprattutto da Canzoni Dell’Appartamento (2003). Per Marco Castoldi è tempo, forse, di estendere i suoi sfoghi emozionali dai social allo studio di registrazione.

Negli anni Morgan non è certamente rimasto in silenzio: prima e dopo il duetto con Bugo in Sincero abbiamo ascoltato le sue cover, abbiamo seguito i suoi concerti e abbiamo letto i suoi libri, abbiamo assistito ai suoi interventi in televisione e lo abbiamo anche visto omaggiare Franco Battiato con i suoi Bluvertigo. Va detto che un disco di inediti mancava. Morgan lo ha annunciato senza preavviso: il nuovo album si chiamerà E Quindi, Insomma, Ossia e sarà un’opera co-firmata da Pasquale Panella.

Non un nomignolo, diciamolo: Panella ha firmato alcuni tra i dischi più importante della scena italiana, da Don Giovanni (1986) di Lucio Battisti a Hegel (1994). Ancora, di Panella sono le parole di Vattene Amore di Amedemo Minghi e Mietta. Canzoni che hanno segnato la storia e di cui Morgan raccoglie l’eredità.

“L’album del decennio. Preparatevi, l’album definitivo. Musica da temere. Canzoni per i coraggiosi. Genere sconveniente. È in arrivo. Siatene turbati. Siatene”.

Così Morgan presenta il suo nuovo album. Non è dato sapere se ci saranno anticipazioni né se presto verrà svelata la tracklist, non è noto se ci saranno ospiti. Quando uscirà il nuovo album di Morgan? Settembre 2023, questo l’unico dato certo che Marco Castoldi condivide con il suo pubblico.

Va detto che molti sono entusiasti: di tante cose dette, Morgan ha sfornato pochi inediti negli ultimi anni e, va detto anche questo, se ne sentiva un gran bisogno.