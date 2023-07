Inizia ad essere sempre più competitivo ed interessante il prezzo dell’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, un top di gamma ancora piuttosto richiesto sul mercato e che su Amazon è acquistabile con un ulteriore sconto da poter sfruttare. Inevitabilmente, con il passare dei mesi, si ha modo di approfittare di prezzi decisamente più concorrenziali per dispositivi Apple di qualche anno fa, anche se l’iPhone 13 risulta essere ancora molto attuale per le sue specifiche tecniche.

Interessante il fine settimana con iPhone 13 a prezzo basso su Amazon: l’offerta lanciata oggi

Interessante la promozione che, a conti fatti, richiama quella lanciata ad inizio settimana. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon si può notare come questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna sia acquistabile alla cifra di 763 euro ed è il risultato di uno sconto del 15% applicato sul prezzo da listino di 939 euro. Come si può notare il risparmio inizia ad essere più consistente ed è senza dubbio l’occasione migliore da cogliere al volo per avere tra le mani questo iPhone 13 azzurro da 128GB.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, quindi non c’è pericolo di scorte in esaurimento. La spedizione risulta essere gratuita e nel giro di qualche giorno questo top di gamma di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case. Amazon permette inoltre di pagare a rate con Cofidis, dando in questo modo la possibilità a più utenti di approfittare dell’offerta con una spesa dilazionata nel tempo, senza dover per forza spendere l’intera cifra in un’unica volta. Aspetto non scontato e che potrebbe spingere più utenti verso l’acquisto di questo iPhone 13 azzurro da 128GB.

Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con la possibilità di contare su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic e non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

