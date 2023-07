La settima puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 21 luglio. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×19:

Dopo una lunga e faticosa giornata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, i due protagonisti fanno finalmente ritorno all’hotel Cheref. Ad accoglierli ci sono Ali e Yahya, i quali consegnano segretamente a Seyit una lettera da parte della baronessa Lola. Nella lettera viene scritto che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate, e che Galip è stato reso prigioniero.

A seguire, l’episodio 1×20:

Sura si sfoga con Petro e gli dice che non ha più voglia di ascoltare le sue insinuazioni su Seyit. Tuttavia Sura è preoccupata perché ha visto Seyit in casa della baronessa, ma decide di non pretendere da lui una spiegazione. Nel frattempo Petro vorrebbe che Lola gli desse delle spiegazioni, ma lei continua a fare il suo doppio gioco.

La serata si conclude con l’episodio 1×21:

Seyit chiede a Sura di sposarlo e la ragazza naturalmente accetta. Durante il giorno si recano al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio, ma nel frattempo il tenente dà ordine di perquisire l’albergo. Celil, avvisato da Guzide, scende a dare un’occhiata e aggredisce il tenente, che lo minaccia di farlo rimpatriare.

L’appuntamento con la quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

