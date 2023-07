Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 per il Samsung Galaxy Z Flip 5G in diversi Paesi. Come riportato da “SamMobile”, l’upgrade per la sicurezza è in fase di lancio in Australia, Europa e Nord America. L’OEM sudcoreano potrebbe rilasciare il nuovo aggiornamento software in altre Regioni nei prossimi giorni (si tratta solo di aspettare ancora un po’).

L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Flip 5G arriva con la versione firmware F707BXXSAJWF1 in Europa. La release è disponibile in Australia, Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Romania, Polonia, Portogallo, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regno Unito. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% (questo perché se il device dovesse spegnersi potrebbe riportare gravi danni, peraltro non coperti dalla garanzia, se ancora in piedi) e di effettuare un backup dei vostri dati per poterli eventualmente ripristinare se dovesse servire per un qualsiasi motivo (in caso contrario perdereste tutto senza possibilità di riscatto, ci teniamo a precisarlo da subito).

La patch di sicurezza di luglio 2023 inclusa in questo aggiornamento risolve oltre 90 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software. Poiché si tratta solo di un aggiornamento per la sicurezza, non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Il device potrebbe ricevere l’aggiornamento all’interfaccia utente One UI 5.1.1 nelle prossime settimane e questo porterà molte nuove caratteristiche software (di cui vi parleremo meglio nel dettaglio non appena possibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

