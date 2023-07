Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda la possibile scheda tecnica del Samsung Galaxy S24. Se da un lato i passi in avanti del comparto hardware saranno evidenti in diversi contesti, rispetto a quanto osservato con il Samsung Galaxy S23, al contempo bisogna concentrarsi anche su aspetti meno esaltanti. Almeno sulla carta. Vediamo dunque in quale direzione stia andando la progettazione di questa nuova serie, grazie a quanto raccolto oggi 21 luglio per coloro che seguono da vicino le vicende del brand coreano.

Rischia di essere deludente la fotocamera del Samsung Galaxy S24 in futuro: situazione ad oggi

Dopo aver analizzato gli ultimi riscontri in termini di sviluppo di AI, anche in ottica Samsung Galaxy S24 come abbiamo avuto modo di osservare in giornata, occorre concentrarsi anche su altri aspetti che potrebbero fare la differenza sul fronte della scheda tecnica. Nel bene e nel male. Già, perché se siete amanti dei selfie, la prospettiva è quella di andare incontro ad un’evoluzione momentaneamente fermata in vista del nuovo anno. Come avrete intuito, tutto ruota attorno alla potenziale evoluzione della fotocamera frontale.

Vedere per credere quanto riferito da Galaxy Club, con Samsung che a quanto pare non ha intenzione di utilizzare un sensore ad alta risoluzione per la serie dei Samsung Galaxy S24 il prossimo anno. Insomma, dopo i passi in avanti fatti con il Samsung Galaxy S23, passando da 10 a 12 megapixel, ci sono buone probabilità che lo sviluppo del brand coreano si concentri su altri elementi nel corso dei prossimi mesi. Questo, almeno, è il trend del giorno.

Che ne pensate? Vi ritenete soddisfatti della fotocamera frontale del Samsung Galaxy S23, in vista dell’uscita del Samsung Galaxy S24 sul mercato nel corso dei prossimi mesi?

