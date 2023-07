La One UI 6.0, insieme all’aggiornamento Android 14, non sarà esclusiva assoluta del Samsung Galaxy S23. Di certo, l’ormai rilascio imminente della prima beta sarà prima dedicato all’attuale serie ammiraglia ma, contemporaneamente, per tanti altri dispositivi sono in corso i test su strada per portare avanti il corposo e importantissimo update.

L’informatore Tarun Vats ci aggiorna sui passi in avanti compiuti proprio dalla sperimentazione del prossimo aggiornamento. Mentre per il Samsung Galaxy S23, il rilascio della prima beta pubblica dovrebbe davvero essere solo questione di giorni (di certo entro fine luglio), non bisogna sottovalutare un secondo fronte dei lavori software. In effetti, proprio come ci comunica il leaker appena citato, sarebbero partiti contemporaneamente i test del firmware su almeno una decina di dispositivi, tra più o meno recenti top di gamma ma anche (e qui sta la sorpresa) device di fascia media.

Se non subito come il Samsung Galaxy S23, verso la fine dell’estate e comunque all’inizio dell’autunno, l’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 dovrebbe arrivare prima sui seguenti telefoni: su Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, su Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra ma anche su Samsung Galaxy S21 FE. Contemporaneamente, i test sono in corso anche su Samsung Galaxy A54, A34 e A52s nelle versioni 5G.

Lo sforzo profuso dagli sviluppatori Samsung in questo momento è decisamente notevole. Sembra proprio che il brand sia intenzionato ad arrivare primo (rispetto alla concorrenza) nella corsa all’aggiornamento Android 14 definitivo per tanti suoi modelli e non solo per gli esemplari più blasonati. Solo qualche bug di troppo e l’anomalia software dunque potrebbe mettere a rischio le cose. Per il momento, ogni sforzo sembrerebbe essere andato nella giusta direzione, senza alcun intoppo e il tempo ce ne darà presto una conferma.

