Giungono in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che intendono dare fiducia a prossimi Samsung Galaxy S24. Come vi abbiamo anticipato con un altro articolo pubblicato nella giornata di ieri, infatti, l’idea del colosso coreano sarebbe quella di garantire questo cruciale passo in avanti ai top di gamma che avremo modo di toccare con mano nei prossimi mesi, puntando tantissimo sull’intelligenza artificiale. In un contesto del genere, un ruolo cruciale potrebbe essere ricoperto dall’evoluzione del processore Snapdragon, alla luce delle indiscrezioni che stanno venendo a galla proprio in queste ore.

I possibili plus per il Samsung Galaxy S24 con AI e nuovi chip Snapdragon: i dettagli sul matrimonio

Per quale ragione parliamo di diversi potenziali benefici per il Samsung Galaxy S24 con AI e nuovi chip Snapdragon? Un contributo interessante sotto questo punto di vista ci arriva da SamMobile, secondo cui il matrimonio in questione potrebbe dar vita a diversi plus per il pubblico. Nello specifico, l’intelligenza artificiale sul dispositivo contribuirà ad aumentare la privacy degli utenti, soddisfare le preferenze di sicurezza, migliorare l’affidabilità delle app e consentire la personalizzazione a livelli assai differenti rispetto alle nostre abitudini di utilizzo.

In questo contesto, si parla in modo specifico di “un costo significativamente inferiore per gli sviluppatori rispetto al solo utilizzo dell’intelligenza artificiale basata su cloud”. Solo con il trascorrere dei mesi capiremo se Samsung otterrà alcune esclusive, magari puntando su partnership focalizzate sullo sviluppo di AI con giganti del settore come ha fatto con i chip Snapdragon 8 Gen 2 “per Galaxy”.

Di sicuro, le notizie venute a galla in queste ore evidenziano che ci saranno diversi plus per gli utenti che puntano all’acquisto di un Samsung Galaxy S24 il prossimo anno e che, allo stesso tempo, seguono con interesse la questione dello sviluppo AI.

Continua a leggere su optimagazine.com