Dal 2 maggio scorso gli sceneggiatori americani sono fermi per uno sciopero indetto dalla Writers Guild of America (WGA), il sindacato di categoria negli Stati Uniti, dopo che le trattative con con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), associazione che tutela gli interessi degli studios, non sono andati a buon fine.

La WGA chiede una retribuzione equa e maggiori garanzie per gli sceneggiatori, che vivono una situazione di precariato, a fronte di un sistema oggi basato quasi esclusivamente sul lavoro a chiamata. Al fianco degli sceneggiatori, nell’ultimo periodo, sono scese in piazza anche le star di Hollywood, puntando il dito contro la politica degli studi cinematografici e delle piattaforme di streaming, preoccupati anche dal dilagante utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Ma quali saranno le ripercussioni sulle serie TV? Gli appassionati dovranno rinunciare alle loro storie preferite? Vediamo quali sono gli show che risentiranno maggiormente degli effetti del double strike, secondo quanto riferisce Coming Soon.