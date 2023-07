L’app Waidy WOW inizia a spopolare in questa torrida estate e come potrebbe essere altrimenti, vista la necessità di idratarsi nelle giornate più afose, ma volendolo fare in maniera del tutto sostenibile. Lo strumento pensato da Acea nasce per fornire maggiore consapevolezza del bene comune più prezioso ossia l’acqua, cercando di promuovere comportamenti corretti da parte di tutti i cittadini.

Funzionamento

L’app Waidy WOW è presente sia sul Play Store di Google che su l’App Store di Apple. Il suo obiettivo è soprattutto quello di essere uno strumento pratico per scovare le fontanelle pubbliche, le case dell’acqua e altri punti di approvvigionamento idrico nelle vicinanze. In questo modo, si vogliono spingere i cittadini ad utilizzare il meno possibile le bottiglie di plastica, per fare bene all’ambiente ma anche per risparmiare non pochi spiccioli.

L’esplorazione di una pratica mappa nell’app Waidy Wow consente di trovare i punti idrici nelle vicinanze, in pochi istanti. Dopo aver attivato il GPS e fornito le giuste autorizzazioni, sulla cartina saranno visibili tutte le fontanelle presenti in una città come in un paese. Cliccando sulla semplice icona della fontanella appunto, si otterranno le indicazioni esatte della posizione del punto e si potrà calcolare anche il percorso per raggiungerlo. Nel caso in cui sulla cartina non sia presente un punto appena scovato, sarà possibile aggiungerlo con poche informazioni e una foto di buona qualità. D’altronde, la forza dello strumento risiede nella sua community di utenti interessati al tema della sostenibilità.

Sarebbe tuttavia superficiale etichettare l’app Waidy WOW come uno strumento utile solo a trovare una fontanella, soprattutto quando si è in vacanza. Una funzione davvero molto comoda è quella che consente di registrare il consumo di acqua giornaliero, attraverso l’indicazioni di bicchieri e bottiglie consumate. Ancora e più in generale, lo strumento si propone come canale di informazione e di educazione ambientale. Visitando la home dell’app infatti (contrassegnata dalla classica icona della casetta), è possibile accedere ad una serie di contenuti sulla sostenibilità. Le possibilità del tool non finiscono qui: esiste una speciale sezione dedicata ai percorsi immersi nella natura in ogni parte d’Italia. Si tratta di tragitti consigliati per la bellezza dei posti ma anche per la presenza di punti idrici dai quali dissetarsi.

L’app Waidy WOW, come già detto, promuove il corretto uso della risorsa idrica e lo fa anche in maniera “ludica” con l’accumulo di punti Hydra per determinate azioni, come quella di bere dalle fontanelle, segnalare alla community nuovi punti, invitando nuovi iscritti e molto altro ancora. Proprio i punti accumulati, possono essere sommati a quelli di persone che abitano nella stessa zona o quartiere. Alla fine di un determinato periodo, ad esempio una settimana, il gruppo di utenti che ha residenza nello stesso luogo (riuniti in uno stesso team) possono provare a vincere dei premi, se più in gamba di altre squadre. I riconoscimenti non saranno altro che interventi di decoro urbano e di impatto paesaggistico per l’area di riferimento.

Usabilità

L’app Waidy WOW ha una grafica davvero accattivante. L’utente non ha difficoltà a rintracciare qualsiasi informazione per ritrovare un punto idrico. Allo stesso tempo, l’andamento del sistema di accumulo di punti Hydra per i contest settimanali è sempre in bella vista nella pagina profilo dell’utente, con dati puntuali e precisi.

Insomma, non si può che plaudire il buon lavoro di sviluppo per l’app di Acea che davvero promuove comportamenti responsabili per una cultura davvero green.

