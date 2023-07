Nelle ultime ore, è giunto l’annuncio dell’introduzione della chat ufficiale WhatsApp, un canale di comunicazione del servizio di messaggistica dedicato agli utenti finali per guidarli nel miglior uso possibile dello strumento. La novità era già stata paparazzata in beta ma ora la relativa distribuzione globale è partita per tutti.

A cosa dovrebbe servire una chat ufficiale WhatsApp? Prima di addentrarci sugli obiettivi dello strumento, è giusto approfondire come lo speciale tipo di conversazione apparirà proprio in app. In effetti la chat ufficiale del servizio, non appena disponibile per il proprio profilo, apparirà a monte di tutte le altre e sarà facile riconoscerla dal classico logo verde con fumetto e cornetta bianca. La sezione dovrebbe rimanere in evidenza fino a quando non si procederà ad esploderla per visionare òa nota ricevuta.

La chat ufficiale WhatsApp sarà per tutti un utile strumento con il quale conoscere tutti gli aggiornamenti del servizio, i trucchi relativi a vecchie e nuove funzioni. Ma soprattutto, il canale servirà a ricevere degli utilissimi consigli per la sicurezza del proprio profilo. In particolar modo, in effetti, l’aspetto della protezione dei propri dati sarà oggetto di numerosi approfondimenti proprio nella chat di WhatsApp ufficiale appena lanciata e la cosa contribuirà di certo ad evitare problemi e brutte sorprese in svariati casi.

All’annuncio di queste ore potrebbe non seguire immediatamente la comparsa della chat WhatsApp sui telefoni di tutti. La distribuzione di questa come di altre novità sarà graduale, ma almeno riguarderà tutti, sia possessori di dispositivi con sistema operativo Android, sia utenti con gli iPhone. Ad ogni modo, per favorire l’implementazione di questa nuova e preziosa funzione, ognuno farebbe bene a tenere aggiornato il servizio sul proprio telefono, verificando la presenza di update recenti sugli store di riferimento e dunque sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com