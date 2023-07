Il mistero è nel destino inesorabile di Andrea Purgatori. E’ morto da pochi giorni l’amatissimo giornalista Andrea Purgatori. Aveva settanta anni ed è stato stroncato da una malattia fulminante. Il calvario di Andrea Purgatori è durato appena due mesi. In sessanta giorni, Andrea Purgatori è passato dalla diagnosi infausta al tragico epilogo che ha scosso l’opinione pubblica.

La famiglia del popolare ed amato giornalista ha deciso di vederci chiaro ed ha presentato un esposto dettagliato alla Procura di Roma. I familiari di Andrea Purgatori chiedono ai magistrati di verificare ogni aspetto della vicenda: dalla diagnosi alle cure. E’ cominciato così un nuovo capitolo ed inedito della vita di Andrea Purgatori. Anche questo, seppure post mortem, ammantato di mistero.

La tragica morte di Andrea Purgatori ha scatenato l’attenzione dei social e dei media. La sua scomparsa repentina lascia più di un sospetto. Andrea Purgatori poteva esser curato meglio e salvato ? E’ il quesito che rimbalza sui sociali, nei programmi tv e sulle pagine di giornale.

E’ un segno del destino. Andrea Purgatori è stato un raro esempio di giornalista d’inchiesta: tenace e competente. Andrea Purgatori non temeva il muro di gomma o i poteri forti ed ha firmato articoli, reportage televisivi, film di grandissimo coraggio. Andrea Purgatori ha tentato per tutta la vita di far luce su due grandi misteri italiani: la strage di Ustica e la scomparsa di Emanuela Orlandi.

Non si è mai arreso per cercare la verità nonostante le minacce, i depistaggi, la polvere dell’oblio. Andrea Purgatori è andato avanti con schiena dritta conquistando l’ammirazione di lettori e telespettatori come dimostra anche il successo delle repliche dei suoi programmi in onda in questi giorni. Andrea Purgatori è morto senza che i misteri Ustica ed Orlandi fossero chiariti. Ed adesso anche la sua morte diventa un mistero, un giallo, un’inchiesta non certo semplice da portare avanti per la Procura di Roma.

