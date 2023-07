Sono notizie per certi versi inaspettate quelle che sono venute a galla oggi 20 luglio, per quanto riguarda l’uscita dei nuovi iPhone 15. Come tutti sanno, Apple ci ha abituati a toccare con mano i suoi top di gamma entro e non oltre il mese di settembre. Se da un lato fino a pochi giorni fa ci siamo concentrati su altri aspetti, come osservato di recente in merito al prezzo dei modelli attesi in autunno, oggi tocca concentrarsi sulle tempistiche della mela morsicata. Nel dettaglio, qualcosa potrebbe non essere andata nel verso giusto per chi si ritrova a portare avanti le pianificazioni aziendali.

Voci sull’uscita in ritardo per l’iPhone 15: riscontri sulle nuove date venute a galla oggi

Provando a passare a questioni più pratiche, l’uscita in ritardo per l’iPhone 15 fa si che stiano venendo a galla nuove date oggi. Come riportato da MacRumors, più in particolare, l’evento utile per conoscere i nuovi prodotti Apple potrebbe essere ritardato di “poche settimane”. Questa, a conti fatti, l’ipotesi avanzata da Wamsi Mohan, analista di titoli globali presso Bank of America. A dirla tutta, la sua preoccupazione è che l’appuntamento possa essere collocato più genericamente nel quarto trimestre, che va da ottobre a dicembre.

Allo stato attuale, però, la macchina produttiva di Apple non sembra registrare problematiche tali da farci andare oltre poche settimane di ritardo. Per farvela breve, se non sarà settembre, la presentazione e la relativa uscita dei nuovi iPhone 15 avverrà al massimo nello scorcio iniziale di ottobre. Salvo ovvimanente colpi di scena ulteriori nello scorcio finale della stagione estiva, che per fatti simili sono sempre dietro l’angolo, pur apparendo meno probabili ora che la pandemia da Covid è alle spalle.

Staremo a vedere quale sarà la data di uscita dei nuovi iPhone 15. Quali aspettative avete in merito?

