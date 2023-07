Cala ancora il prezzo su Amazon per il Samsung Galaxy S22, dispositivo Android nella versione Phantom Black da 128GB di memoria interna che può essere acquistato ad una cifra più bassa rispetto a qualche giorno fa. Pur trattandosi di un dispositivo dello scorso anno, ritroviamo un comparto tecnico ancora di grande appeal che non ha nulla da invidiare alla concorrenza, per questo risulta essere un ottimo affare puntare quest’oggi su questo Samsung Galaxy S22.

Sta tornando a scendere il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi: i dettagli della nuova offerta

Dunque, non solo bug al centro dei nostri recenti approfondimenti. Approfondendo l’offerta di Amazon per il modello Phantom Black da 128GB di memoria interna, si può notare come la cifra finale risulta essere di 521,03 euro, più bassa rispetto a qualche tempo fa, quando oscillava ancora sui 600 euro. Non è di certo un caso di come le scorte a disposizione stiano quasi per terminare, l’offerta è ghiotta e tanti utenti si sono già riversati sul famoso sito di e-commerce per provvedere all’acquisto.

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S22 arriverà nelle vostre case. C’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Il pagamento potrà quindi essere effettuare in più tappe. A questo punto è bene anche rinfrescarvi la memoria sulle caratteristiche tecniche che animano questo Samsung Galaxy S22.

Stiamo parlando di un top di gamma dello scorso anno che può contare su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Lato hardware spazio ad un processore Samsung Exynos 2200 con ben 8GB di RAM, mentre la versione in offerta si presenta con 128GB di memoria interna. Per il comparto fotografico invece spazio ad una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera frontale è da 10 megapixel. Infine non manca una batteria da 3700 mAh. A voi la scelta finale se puntare o meno su questo Samsung Galaxy S22.

