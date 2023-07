Una grossa novità delle ultime ore è lo stop al piano base Netflix in USA per gli abbonati. Chi si iscrive alla piattagorma di contenuti da zero o ritorna al servizio dopo una determinata pausa non potrà più scegliere questa opzione e dovrà accontentarsi solo di una proposta mensile standard o premium più costosa, al massimo della soluzione più economica di tutte (ma con gli annunci pubblicitari).

La scelta di bloccare del tutto il piano base Netflix farà di certo discutere. In effetti, la specifica soluzione è da sempre la più gettonata e la strategia di eliminarla del tutto è senz’altro legata all’intenzione di spingere i potenziali nuovi clienti verso opzioni più costose e comunque più remunerative per il servizio. In USA, l’opzione costava 9,99 dollari e ora davanti ai nuovi utenti, le strade percorribili diventano due: l’abbonamento standard da 15,99 dollari o quello con pubblicità (e qualche limitazione di contenuti) da 6,99 dollari. Insomma, a meno che non si voglia scendere a compromessi per una visione con gli annunci, non resterà altro da fare che spendere 5 dollari aggiuntivi al mese.

Chiarita la situazione abbonamenti in USA, spaventa il probabile scenario europeo e dunque italiano. Nel corso del tempo, abbiamo assistito ad una serie di anteprime statunitensi per la piattaforma, poi trasferite anche dalle nostre parti. Tra queste, c’è stato senz’altro il blocco della condivisione delle password tra utenti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Non ci sono particolari motivi dunque per non credere che, prima o poi, l’eliminazione del piano base interessi anche noi. Lo ricordiamo, attualmente questa opzione costa dalle nostre parti 7,99 euro, mentre il piano standard prevede un balzo in avanti fino a 12,99 euro. Al contrario, l’abbonamento con annunci costa 5,49 euro per noi italiani. La modifica magari non sarà immediata, ma qualche novità in proposito potrebbe pure giungere entro fine anno.

