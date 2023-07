Nome: Simone

Cognome: Ferrante

Età: 19

Piattaforme: Instagram

Categoria: Moda

Chi è Simone Ferrante

Simone Ferrante è un modello professionista di 19 anni. Nel 2019 ha vinto il concorso di bellezza Mister Freestyle e ha frequentato la scuola per odontotecnica di Aversa.

Della sua storia si conosce ben poco: sui social, prevalentemente su Instagram – dove è seguito da più di 14mila follower – condivide i suoi scatti professionali mentre nelle storie documenta i suoi allenamenti e gli istanti di preparazione che precedono le sue pose per gli shooting.

Nel luglio 2023 il giovane Simone è finito sotto i riflettori del gossip per la presunta relazione con Pamela Prati.

Il flirt con Pamela Prati

Simone Ferrante potrebbe essere il nuovo fidanzato di Pamela Prati dopo la rottura dell’ex showgirl con Marco Bellavia. Recentemente Pamela Prati ha condiviso uno scatto su social media che la ritraeva di spalle insieme a un uomo misterioso, generando speculazioni sulla natura della loro relazione. Ora, ha finalmente svelato l’identità del suo giovane compagno.

La differenza d’età non sembra essere un problema per loro, poiché Pamela ha sottolineato in passato che l’età è solo una questione di testa e di volersi bene. La notizia del nuovo amore di Pamela ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Alcuni utenti hanno fatto ironia suggerendo che potrebbe essere il nuovo Mark Caltagirone, ma la showgirl ha risposto sarcasticamente che con gli occhiali si vedrebbe meglio. Altri pensano che possa essere una strategia per attirare attenzione in vista della sua partecipazione a Tale E Quale Show.

Nonostante le opinioni contrastanti, molti fan hanno augurato a Pamela di vivere questa nuova storia d’amore in serenità. La sua vita sentimentale sembra essere avvolta da un alone di mistero, ma ora sembra essere felice con il presunto nuovo amore, un modello che vive tra l’Italia e il resto d’Europa.