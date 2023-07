Arrivano segnali a dir poco interessanti, in queste ore, per tutti coloro che già in questo momento sono propensi ad acquistare un Samsung Galaxy S24. Nonostante la presentazione ufficiale di questi modelli sia in programma tra ben sette mesi, infatti, in Rete iniziano a rincorrersi le voci riguadanti la sua scheda tecnica. Come stanno le cose? Dopo aver parlato dei probabili passi in avanti in termini di batteria e ricarica, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema, oggi 20 luglio bisogna aprire le porte per la prima volta alla questione inerente la cosiddetta intelligenza artificiale.

Focus sull’intelligenza artificiale pronta per il Samsung Galaxy S24: esordio possibile tra pochi mesi

Per quale ragione oggi ci concentriamo sulla tanto discussa intelligenza artificiale, che “rischia” seriamente di essere pronta per il Samsung Galaxy S24 tra pochi mesi? Tutto nasce da un recente tweet di Ice Universe, fonte da sempre molto autorevole. Soprattutto quando occorre parlare dei progetti portati avanti dall’azienda asiatica. Frammentarie, comunque, le informazioni fornite fino a questo momento dal diretto interessato, visto che a suo dire ad oggi possiamo soltanto confermare che il produttore sia intenzionato a fare questo step. Non sappiamo ancora in quali modalità.

Una precisazione a margine per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S24 è comunque necessaria, visto che a detta dello stesso Ice Universe ad oggi possiamo escludere in modo assoluto che la novità riguardi Bixby. La situazione sarà più chiara magari già nelle prossime settimane, ma è evidente che ci sia un’apertura netta da parte del colosso coreano ad una tecnologia di cui si parla tanto in questa fase.

Vi faremo sapere appena si avranno maggiori dettagli sotto questo punto di vista. Nel frattempo, che tipo di svolta vi aspettate per lo sviluppo del Samsung Galaxy S24 in termini di intelligenza artificiale? Fateci sapere, magari con un commento qui di seguito.

