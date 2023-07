Al via Signora Volpe su Canale5: si tratta di una nuova miniserie inglese, che vedremo a partire da stasera 19 luglio. Un giallo a tinte rosa adatto per l’estate: leggero e divertente.

Tre puntate da 90 minuti che seguono la storia di Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox), un’ex spia che ora lavora al quartier generale dell’MI6, l’agenzia di spionaggio a Londra.

Delusa del suo nuovo incarico d’ufficio, coglie l’opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. La vacanza però prende una piega inaspettata quando lo sposo sparisce misteriosamente; al ritrovamento di un cadavere sul lago, la nostra protagonista decide di indagare. E da lì cominciano una serie di misteri: dalla scomparsa di una donna, al furto di un maiale da tartufo fino a un complotto contro il figlio di un politico russo.

Signora Volpe su Canale5 ci porta alla scoperta di borghi da favola della nostra penisola. Le riprese si sono svolte principalmente in Umbria, e tra le location scelte figura Panicale, nella provincia di Perugia. La produzione ha anche girato nel Lazio, tra Roma e il Lago di Bracciano.

Nel cast della miniserie anche attori nostrani come Giovanni Cirifera (visto in Tutti Pazzi per Amore, RIS, American Crime Story ) nel ruolo del capitano dei Carabinieri Giovanni Riva, e Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) nei panni della nipote di Sylvia. Infine Tara Fitzgerald interpreta Isabel, sorella della protagonista.

Stasera va in onda la prima puntata, di cui vi riportiamo la sinossi: Sylvia Fox, disincantata ex spia inglese, arriva in Italia per le nozze della nipote. Ma la scomparsa dello sposo e un cadavere la trascinano in una complicata indagine.

L’appuntamento con la prima puntata di Signora Volpe su Canale5 è per stasera alle 21:35.

