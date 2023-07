Insieme allo smartphone Realme C53, il produttore cinese ha annunciato il India anche il tablet Realme Pad 2. Si tratta del quarto dispositivo dopo il Realme Pad, Realme Pad Mini ed il Realme Pad X. Andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli tecnici, le caratteristiche, il prezzo e la disponibilità.

Il Realme Pad 2 si presenta più grande rispetto al primo Realme Pad, oltre ad un design diverso e specifiche generali aggiornate. Il nuovo tablet presenta un display LCD da 11,5 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel, un livello di luminosità di picco di 450nit e un rapporto schermo-corpo dell’85,2%. Lo schermo a 10 bit supporta la frequenza di aggiornamento adattiva tra 40/60/120Hz e l’oscuramento DC. Il device presenta, inoltre ,una cornice piatta dotata di curve più sottili agli angoli. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro troviamo un sensore principale da 8MP, posizionato in un’isola di forma circolare e posto nell’angolo in alto a sinistra. Davanti, dispone di uno sparatutto frontale da 8MP.

Sotto la scocca del nuovo Realme Pad 2 troviamo il processore MediaTek Helio G99, abbinato a 6GB di RAM (che può essere aumentata fino a 8GB) e 128GB di storage interno. Lato software, il tablet dispone dell’interfaccia Realme UI 4.0 per Pad basata sul sistema operativo Android 13. Il device dispone anche di altoparlanti quad supportati da Dolby Atmos ed è alimentato da una batteria da 8.360 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W. Quanto ai prezzi, la variante di memoria 6 + 128GB costa 19.999 INR (245 dollari) per la variante con 8 + 128GB di storage arriva a 22.999 INR (280 dollari). I preordini in India inizieranno il prossimo 26 luglio, mentre le vendite inizieranno dal 1° agosto. Entrambi i modelli sono disponibile nelle opzioni di colore Inspiration Green e Imagination Grey.

