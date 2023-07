Quando arriverà IOS 16.6 per tutti gli iPhone supportati? Nelle scorse ore, si è compiuto un passaggio propedeutico al rilascio definitivo del firmware Apple, ossia la distribuzione della Release Candidate (RC) dello stesso pacchetto (e anche di iPadOS 16.6) agli sviluppatori. La specifica scelta la dice lunga sul tempo rimanente per il prossimo update disponibile per tutti gli utenti, ormai agli sgoccioli.

Considerando il lancio della Release Candidate nella giornata di martedì di questa settimana, è più che plausibile che la distribuzione dell’aggiornamento definitivo avvenga ormai tra meno di 7 giorni, ossia martedì 25 luglio. Rispetto a questa tabelle di marcia, le cose potrebbero discostarsi davvero di poco. Apple ci ha infatti abituati a specifici rituali software, di solito abbastanza rigidi e ripeturi.

ARTICOLI CORRELATI

Dando per buoni i calcoli su quando uscirà iOS 16.6, è anche il caso di soffermarsi sulle novità software previste dal pacchetto Apple prossimo al lancio. La principale implementazione di questa versione del sistema operativo sarà iMessage Contact Key Verification, ossia una funzionalità di sicurezza che consente di assicurarsi di comunicare con il contatto davvero desiderato, con un codice di doppia verifica e univoco scambiato tra utenti. Questo tipo di opzione si fa necessario in determinati contesti, dove è richiesta particolare privacy per conversazioni e scambi di informazioni sensibili (dunque soprattutto nel caso di persone che rivestono ruoli importanti, politici e personaggi). Altre novità previste dal pacchetto saranno di minore importanza e non certo rilevanti.

Qualche parola merita un problema che dovrebbe essere risolto proprio grazie al prossimo aggiornamento iOS 16.6, ossia quello dell’eccessivo surriscaldamento dei dispositivi dopo le ultime release. Gli sviluppatori avrebbero lavorato a questa anomalia ma l’effetto dell’operato degli esperti andrà di certo testato su strada per capire in che direzione si sia andati. Solo qualche giorno e lo scopriremo, senza alcun dubbio.

Continua a leggere su optimagazine.com