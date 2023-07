Ci sono ottimi segnali che, a partire da questa mattina, possiamo prendere in esame a proposito dei Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che il produttore coreano pare aver avviato la distribuzione dell’aggiornamento di luglio anche qui in Europa. Insomma, sviluppo software ancora argomento caldo, come vi abbiamo riportato con un altro articolo pubblicato non molto tempo fa sul nostro magazine. Pur non introducendo nuove funzioni specifiche, è importante procedere con il download del pacchetto software appena possibile, una pervenuta la notifica apposita.

Meglio installare oggi stesso sui Samsung Galaxy S20 il nuovo aggiornamento di luglio in Europa

C’è una ragione molto precisa per la quale consiglio a tutti di provare subito sui Samsung Galaxy S20 la patch di luglio in Europa. Già, perché il pacchetto software in questione potrebbe rivelarsi più interessante del previsto, stando alle prime informazioni condivise da SamMobile, ci sono tante buone ragioni per scaricare in tempi ristretti. Come abbiamo avuto modo di constatare in precedenza, tramite il bollettino sulla sicurezza, la patch di sicurezza di luglio 2023 corregge qualcosa come oltre 90 vulnerabilità che sono state trovate nelle versioni precedenti del software.

Insomma, al netto di zero funzioni extra da considerare con il firmware in questione, occorre procedere anche qui in Italia appena possibile. Del resto, è noto che tutti i telefoni che fanno parte della serie Samsung Galaxy S20 stiano ricevendo aggiornamenti minori, quindi non possiamo certo aspettarci che ottengano nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni.

A voi come sta andando il Samsung Galaxy S20 dopo le ultime patch? Fateci sapere qui di seguito con un commento, in modo da mettere a fuoco la situazione relativa ad un device ancora oggi più diffuso di quanto ci si possa aspettare.

Continua a leggere su optimagazine.com