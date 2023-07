Da svariate ore Instagram non funziona per diversi utenti ed è impossibile aggiornare il feed per coloro che entrano nel loro profilo e vorrebbero restare aggiornati sulle attività di amici, conoscenti e naturalmente personaggi pubblici. Le difficoltà maggiori si stanno verificando in questo mercoledì 19 luglio ma è già dalla giornata di ieri che alcuni problemi si sono palesati per il nutrito pubblico del social.

Prima di sottolineare le possibili cause dei problemi odierni, è il caso di approfondire esattamente il come Instagram non funziona quest’oggi. L’accesso al social avviene regolarmente, dunque non si manifestano problemi di login. Allo stesso tempo, tuttavia, accade che al tentativo di aggiornamento del feed del singolo utente, la schermata appare del tutto vuota e l’alert di errore campeggia sul display vuoto. A nulla valgono più tentativi effettuati dagli utenti, semmai anche provando a scollegarsi e poi autenticarsi da zero dal proprio account: il risultato è sempre identico e i contenuti restano off limits.

Per scovare la probabile causa del perché Instagram non funziona, possiamo far presente il recentissimo aggiornamento dell’app social per iPhone e per gli Android sui rispettivi store. In effetti, l’update dello scorso 17 luglio al quale si sono adeguati via via gli utenti potrebbe includere qualche bug di troppo. Non sarebbe la prima volta che un nuovo rilascio porta con se degli errori e non sarebbe neanche l’ultima. In questi casi, capita spesso che un nuovo aggiornamento dell’applicazione giunga a risolvere le anomalie di scena, in tempi rapidissimi. Per questo motivo, sarebbe il caso di tenere sotto controllo il proprio store di riferimento (App Store Apple o Play Store di Google) per procedere ad un upgrade, non appena disponibile. Eventuali aggiornamenti sulla questione non mancheranno di essere riportati su queste pagine.

