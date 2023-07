L’arresto di Mick Jagger e Keith Richards durò poche ore, ma come ogni piccola anomalia del percorso di un artista è rimasto nella storia. Il 19 luglio 1972 i Rolling Stones si stavano dirigendo a Boston per un concerto, ma a causa di una fitta nebbia l’aereo dovette atterrare all’aeroporto di T.F. Green, più vicino. Tutti i membri dela band erano furiosi e frustrati, perché Stevie Wonder, ingaggiato come artista di apertura al Boston Garden aveva già iniziato a suonare.

Quando si sparse la voce che la band si trovava all’aeroporto, un certo numero di giornalisti accorse sul posto per scattare foto e strappare dichiarazioni. In mezzo al trambusto Keith Richards, leggendario chitarrista della band, riluttante ad essere fotografato, afferrò la cintura e colpì Andy Dickerman, il fotografo del Providence Journal. La polizia intervenne e arrestò Richards, ma Mick Jagger si palesò e gridò: “Se lo portate via, venite a prendere anche me”. Di conseguenza, sia Jagger che altri cinque membri della band furono arrestati.

La notizia fu prontamente diffusa dai media. Il sindaco di Boston dell’epoca, Kevin White, chiamò la polizia di Warwick e chiese che il gruppo potesse suonare il concerto quella sera. Tra i fan accorsi per il concerto c’era un certo nervosismo che avrebbe potuto scatenare disordini per le strade di Boston. White implorò che i membri degli Stones imputati fossero processati il più rapidamente possibile.

Alla fine i cinque musicisti furono incriminati e passarono davanti al commissario per la cauzione. Ricevettero una limousine e una scorta della polizia statale, che li portò rapidamente a Boston. Salirono sul palco alle 12:45 di notte e conclusero lo spettacolo alle 2 del mattino con Street Fighting Man.

Quella notte, Jagger non era per niente felice e lo fece sapere anche sul palco con una celebre citazione: “Questo posto è migliore di Warwick”.