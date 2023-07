Continua a calare in maniera piuttosto importante il prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon che quest’oggi si ritrova con un ulteriore sconto davvero interessante da non lasciarsi scappare. Se si sta pensando di acquistare un top di gamma Android di ultima generazione, questa è senza dubbio l’offerta più intrigante da prendere in considerazione. Sappiamo come si stia parlando di un modello di quest’anno approdato sul mercato ad un prezzo di circa mille euro, ebbene ora si può approfittare di uno sconto di rilievo su Amazon che permette un costo decisamente più abbordabile.

Focus sulla nuova offerta per il Samsung Galaxy S23: prezzo molto basso su Amazon oggi

Non solo discorsi relativi allo sviluppo dell’interfaccia, dunque, come riportato nei giorni scorsi. Approfondendo l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce per questo Samsung Galaxy S23, bisogna dire come si stia parlando del modello Phantom Black da 128GB di memoria interna. Ecco che qui dai 953,19 euro si è passati ai 685 euro grazie allo sconto del 28%. Come si può notare il risparmio risulta essere piuttosto evidente ed attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon. La consegna è gratuita e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case.

SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Altro aspetto positivo di tale acquisto è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, con la spesa totale che sarà dilazionata nel tempo, senza essere costretti a sborsarla interamente in un’unica volta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo top di gamma di stampo Android, ricordiamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz. Lato hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 con ben 8GB di memoria RAM ed in questo caso ritroviamo 128GB di memoria interna.

Da non sottovalutare poi il comparto fotografico con la presenza di un sensore principale da 50 megapixel e gli altri due, sempre posteriori, da 10 e 12 megapixel. La fotocamera frontale risulta essere da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh dotata di ricarica rapida. A voi la scelta finale se puntare o meno su tale offerta.

