Sta facendo molto discutere il gesto di Fedez contro un parcheggiatore abusivo a Milano, insieme alla sua assistente. Il rapper e imprenditore – scrive Repubblica – ha segnalato alla polizia un uomo di 60 anni che in via Doria, nei pressi della Stazione Centrale, che nell’ultima settimana avrebbe chiesto più volte agli automobilisti denari per il parcheggio. Per il momento Federico Lucia non ha commentato l’episodio, ma su Twitter sono già partiti i commenti specialmente da parte degli hater.

Fedez contro un parcheggiatore abusivo: cos’è successo

Come detto in apertura, martedì 18 luglio Fedez e la sua assistente hanno segnalato alla polizia un parcheggiatore abusivo che da giorni circolava nei pressi di via Doria a Milano, vicino alla Stazione Centrale, per racimolare soldi con i parcheggi degli automobilisti che sostavano nella zona.

Dopo la segnalazione, alle 10:30 sul posto è arrivata una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. L’uomo, un italiano di 60 anni senza fissa dimora, aveva con sé delle banconote di piccolo taglio oltre ad un libretto con un elenco di targhe nel marsupio. Il 60enne non è stato in grado di fornire spiegazioni. I poliziotti gli hanno contestato il reato di esercizio abusivo della professione, ha ricevuto una multa ed è stato denunciato.

Le reazioni degli hater

Il commento più quotato è quello di un utente che si scaglia contro il rapper, con l’accusa di vivere “nella tua bella casa climatizzata” e di appoggiare “le chiappe non stanche sul divano” per poi denunciare un uomo di 60 anni senza fissa dimora. “Come fai a non sputarti in faccia? Il degrado è ‘sta gentaglia qua”.

Non manca chi tenta l’analisi lucida: “Siamo noi altri che paghiamo senza battere ciglio queste organizzazioni per paura, abitudine, piaga sociale” e chi lo difende: “Su questo social arrivate a difendere gli abusivi (categoria che chiaramente non conoscete) pur di andare contro Fedez, ma voi non state bene”.

su questo social arrivati a difendere gli abusivi (categoria che chiaramente non conoscete) pur di andare contro Fedez ma voi non state bene con la testa toccate l’erba 🫣 https://t.co/oh8IfwkKHF — 🪽Francesca🪽 (@_cielodiperle) July 19, 2023