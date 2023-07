Apple è pronta a presentare uno straordinario ciclo di aggiornamenti per quanto la fotografia: infatti, secondo una recente indiscrezione, il prossimo iPhone 16 Pro Max, atteso per settembre 2024, potrebbe sfoggiare sul retro un super-teleobiettivo periscopico che permetterà uno zoom ottico eccellente, andando a superare perfino gli smartphone di punta Android di punta. L’interessante notizia è giunta proprio dal noto tipster cinese Digital Chat Station, che ha condiviso le novità su Weibo.

DCS ha dunque affermato che il nuovo Apple iPhone 16 Pro Max sarà caratterizzato da un super-teleobiettivo periscopico, che offrirà un migliore ingrandimento e immagini di migliore qualità su distanze più lunghe. Tale sensore si distingue per la sua elevata lunghezza focale pari a ben 300mm. Qualora questa notizia da ufficiosa dovesse passare a ufficiale, allora quasi certamente andrà a scavalcare il teleobiettivo che si trova a bordo dell’ultimo Samsung Galaxy S23 Ultra, dotato di una lunghezza focale di 230mm. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, lo smartphone di punta del colosso sudcoreano presenta uno zoom ottico fino a 10x. Questo sta a significare che l’Apple iPhone 16 Pro Max non avrà nulla da invidiare ai prossimi telefoni premium di Samsung.

Recenti rumors sostengono che l’iPhone 15 Pro Max, cui lancio è atteso per quest’anno, regalerà uno zoom ottico da 6x, grazie proprio alla fotocamera periscopica. Oltre al miglioramento della fotocamera, che dovrebbe avere un sensore Sony da 1 a 1,14 pollici, il prossimo iPhone 16 Pro Max, cui arrivo sul mercato è previsto per settembre 2024, dovrebbe essere anche il primo iPhone a misurare 6,9 pollici. Tuttavia, Apple sta ancora valutando se rendere fattibile questo l’aggiornamento della fotocamera in base alla catena di approvvigionamento, dato che una grande lunghezza focale potrebbe rendere il sensore più pesante poiché sfrutta un sistema di lenti a 7 pezzi.

