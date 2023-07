Tra le novità annunciate della seconda parte di 2023 su Prime Video c’è Everybody Loves Diamonds. Lo show Prime Original, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa e diretto da Gianluca Maria Tavarelli, è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti della piattaforma di streaming di Amazon. Gli otto episodi saranno disponibili entro fine anno.

Everybody Loves Diamonds è stato scritto da Michele Astori (La mafia uccide solo d’estate), Stefano Bises (Gomorra e Zero zero zero), Giulio Carrieri, e Bernardo Pellegrini. La serie si ispira al famigerato Colpo di Anversa, in cui venne messo a segno probabilmente il più grande furto con scasso di diamanti della storia. La vicenda aveva già ispirato il film del 2013, Il colpo, diretto da Gabriele Muccino e interpretato, tra gli altri, da Stefano Accorsi.

Everybody Loves Diamonds – Trama

Una banda di ladri, guidata dal palermitano Leonardo Notarbartolo, riesce a eludere il sistema di sicurezza dell’Antwerp Diamond Centre di Anversa, in Belgio, uno dei più collaudati al mondo e a svuotare 200 cassette piene di gioielli. Le riprese sono state effettuate nel centro di Torino, ma anche nei luoghi interessati dalla vicenda reale, come Anversa e il casinò di Sant Vincent in Valle d’Aosta.

Everybody Loves Diamonds – Cast

Everybody Loves Diamonds ha un cast di attori affermati, come Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi. A questi si sono aggiunti nomi illustri del cinema internazionale, tra cui Rupert Everett e Malcom Mcdowell.

